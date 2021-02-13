السبت 13-02-2021
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السبت، 13-02-2021 03:12 م

لليوم الثالث على التوالي

الثلوج تغطي موسكو

ثلج
جانب من الثلوج في موسكو


الوكيل الإخباري - يستمر تساقط الثلوج في موسكو لليوم الثالث على التوالي، ما عرقل إلى حد كبير حركة السيارات وأدى إلى تأخير عشرات الرحلات الجوية في مطارات المدينة.

وسجل مكتب الأرصاد الجوية بموسكو هطول ما يعادل 15 ملم من الثلوج خلال الليلة الماضية، ليصل الرقم إلى 24 ملم منذ بداية الهطول الثلجي الأخير، وهو ما يمثل 65% من معدل الهطول الشهري والمقدرة بـ36 ملم في فبراير.

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وحسب الأرصاد الجوية، فإن ارتفاع الغطاء الثلجي في العاصمة يتراوح بين 40 و50 سم.


ويلامس مستوى ازدحام الطرق 10 درجات وهو الحد الأقصى للمقياس. وتقوم أكثر من 13 قطعة من الآليات والمركبات المتخصصة بتنظيف الشوارع وأفنية المباني من الثلج، وتقول السلطات إن إكمال هذه المهمة سيتطلب ثلاثة أيام على الأقل.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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