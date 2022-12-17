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السبت، 17-12-2022 06:01 م

الجامعة العربية: الوضع في ليبيا معقد جدا

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الوكيل الاخباري- قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن الوضع في ليبيا معقد للغاية.

وأضاف زكي، خلال مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جامعة الدول العربية تشجع الأطراف السياسية الليبية، وتطالبها بسرعة إجراء الانتخابات، لأنها الطريقة الوحيدة لإبداء رأي الشعب الليبي فيمن سيحكمه مستقبلا عبر الديمقراطية.

وأكد أن مشكلة الانتخابات الليبية تكمن في الافتقار إلى قاعدة قانونية دستورية واضحة تستطيع ليبيا الاستناد إليها في إجراء الانتخابات، وهو ما يجب وضعه قبل بدء العملية الانتخابية.

وأوضح أنه ليس هناك جهد عربي منسق تقوده الجامعة العربية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، لعدم التوصل إلى تفاهم كامل حول الوضع في ليبيا.

وبين زكي أن الجامعة العربية لا تستطيع التحرك في القضية الليبية، دون وجود اتفاق كامل للرؤى العربية بشأن الأزمة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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