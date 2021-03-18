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الخميس، 18-03-2021 10:14 م

الجامعة العربية تؤكد التزامها بدعم ومساندة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

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الوكيل الاخباري - أكدت الجامعة العربية التزامها بدعم ومساندة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي تولت مهامها بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
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وعبر الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن التزام الجامعة بمواصلة جهودها ومرافقة الاشقاء في ليبيا في كل ما يدعم استقر البلاد ودفع المصالحة الوطنية بين أبنائها، ويساهم في استكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية، وعقد الانتخابات الوطنية التي يتطلع اليها الشعب الليبي في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

 

 




 

 


 

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