الجامعة العربية تؤكد الحاجة لحلول سياسية للأزمات بالشرق الأوسط

الوكيل الاخباري -

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أكدت الجامعة العربية أهمية صيانة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة وحل النزاعات بالطرق السلمية، مشددة على الحاجة الى حلول سياسية للقضايا والأزمات الإقليمية في الشرق الأوسط، بناء على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها.جاء ذلك في بيان للجامعة العربية في ختام أعمال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني التي عقدت اليوم الخميس ،عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة مشتركة بين قطر (رئاسة الجانب العربي) وتوشيميتسو موتيجي وزير خارجية اليابان، وبمشاركة أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية ورؤساء وفود الدول العربية.