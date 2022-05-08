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الأحد، 08-05-2022 12:07 م

الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع مصر في مواجهة الأعمال الإرهابية

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الوكيل الإخباري-أكدت الجامعة العربية في بيان اليوم الأحد، دعمها وتضامنها مع مصر في مواجهة الأعمال الإرهابية وجهودها لحفظ استقرارها وصون أمنها.

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ودانت الجامعة بشدة الهجوم الإرهابي أمس على محطة مياه شرق السويس في سيناء.


وأعرب أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط، عن مساندة الجامعة القوية للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المصرية لمكافحة الإرهاب واستئصال جذوره، مطالباً بتكاتف المساعي الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على مختلف الأصعدة.

 

بترا

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