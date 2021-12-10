الجمعة 10-12-2021
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الجمعة، 10-12-2021 07:30 م

الجامعة العربية تؤكد تواصل عملها من أجل حماية حقوق الإنسان

جامعة الدول العربية


الوكيل الإخباري - أكدت الجامعة العربية، أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان رسخ مفهوم المساواة وحق الإنسان في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة تحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى.

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وفي تصريح لها بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي والذي يوافق اليوم 10 كانون الاول من كل عام، جددت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، تأكيدها على عمل الجامعة المستمر من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز التربية والتثقيف في هذا المجال، واضعة نصب عينيها الإنسان، كرامته وحقوقه وهويته في إطار من المساواة وعدم التمييز، وبما يكفل عدم تخلف أحد عن الركب.


وفي ظل استمرار تفشي الوباء، جددت التأكيد على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لا سيما كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية.


هذا ويرتكز "يوم حقوق الإنسان العالمي" لعام 2021 على مفهوم المساواة وما يرتبط به من قيم أخلاقية وحقوقية نبيلة وفي مقدمتها عدم التمييز، في مجتمعات تنبذ الكراهية والعنصرية والعنف والتطرف.

 

بترا


 




 

 


 

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