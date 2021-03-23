الثلاثاء 23-03-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 23-03-2021 12:13 ص

الجامعة العربية تؤكد دعمها للتضامن العربي

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الوكيل الاخباري - أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مواصلتها العمل من أجل دعم التضامن العربي في مواجهة التدخلات الخارجية، وتنسيق الجهود والمواقف صونًا للأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي، وحفاظًا على سيادة الدول العربية ووحدتها وسلامة أراضيها.
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وشددت الأمانة العامة للجامعة في بيان اليوم الاثنين بمناسبة مرور 76 سنة على تأسيسها، على التزامها الراسخ بتعزيز دعائم هذا البيت العريق، والحفاظ على وحدته وحيويته ليبقى فضاءً للحوار والتلاقي والتفاعل البناء لاستشراف مستقبل أفضل للشعوب العربية جميعًا.

 




 

 


 

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