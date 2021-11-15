الثلاثاء 16-11-2021
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 15-11-2021 09:17 م

الجامعة العربية تؤكد دعمها للحركة البحثية بالوطن العربي

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الوكيل الاخباري - اكدت الجامعة العربية دعمها للفائزين بالمسابقة البحثية للشباب العربي حول "العائد الديموغرافي وجائحة فيروس كورونا المستجد : أزمة أم فرصة للشباب؟ ، والتي عٌقدت برعاية الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط بالتعاون مع إدارة السياسات السكانية، وإدارة الشباب والرياضة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

واحتل المركز الأول والثاني سلطنة عُمان فيما فازت بالمركز الثالث الجمهورية اليمنية.

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