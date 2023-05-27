الجامعة العربية تؤكد ضرورة تضافر الجهود لإنقاذ المؤسسات السودانية

الوكيل الاخباري - شارك الأمين العام لجامعة الدول أحمد أبو الغيط في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات لمناقشة تطورات الوضع في السودان اليوم السبت، برئاسة جمهورية أوغندا رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن.



واكد أبو الغيط أن طبيعة الأزمة في السودان تتطلب ضرورة تضافر الجهود الدولية الجماعية لإنقاذ المؤسسات الوطنية للدولة السودانية ومنع انهيارها وذلك وفقاً لما جاء في الإعلان الختامي لقمة جدة والقرارات الأفريقية والأممية.

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