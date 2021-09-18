السبت 18-09-2021
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السبت، 18-09-2021 04:36 م

الجامعة العربية تبحث رفع مستوى الوعي الصحي لدى المرأة

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  الوكيل الاخباري - انطلق المنتدى العربي لصحة المرأة، اليوم السبت بالقاهرة، تحت شعار "المرأة والسرطان .. من الوقاية إلى التعافي" برعاية الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن هذا المنتدى يعد منصة ناجحة لمواجهة أمراض السرطان ورفع الوعي بأهمية الكشف المبكر، ويتوافق مع مبادرة "المحفظة الوردية" التي أطلقتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشيرة إلى أن الأول من تشرين الأول من كل عام أصبح يوما عربيا للتوعية بسرطان الثدي.

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