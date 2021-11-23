الثلاثاء 23-11-2021
الوكيل الاخباري

واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى ألمانيا

عجلون : زها الثقافي يحتفل بيوم الطفل العالمي

الأميرة رحمة تفتتح معرضا فنيا حول مدينة القدس

وزير أسبق : كميات مياه بالأردن تكفيه لـ 500 عام

لجنة الاوبئة تأمل أن تكون فترة إجازة الطلبة فرصة لقطع دابر الفيروس

ايمن وجيه مصطفى في ذمة الله

ولي عهد أبو ظبي يزور تركيا غداً

رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى مهرجاناً رياضياً بالمنطقة العسكرية الشمالية

التربية : جميع الامتحانات النهائية ستكون وجاهية بالمدارس

الصحة : قد تزداد اصابات كورونا الى 10 الاف اسبوعيا

الثلاثاء، 23-11-2021 08:39 م

الجامعة العربية تبحث مبادرة الاستراتيجية العربية لكبار السن

5


 الوكيل الاخباري - عقدت في الجامعة العربية اليوم الثلاثاء ندوة ناقشت الاستراتيجية العربية لكبار السن، كمبادرة أطلقها القادة العرب في قمتهم بالجمهورية التونسية، تحت شعار "كبار السن – عطاء متواصل وحقوق مضمونة"، لتشكل خارطة طريق بتوقيتات زمنية حتى 2029.

وتهدف الاستراتيجية إلى عيش هذه الفئة الهامة في المجتمع برفاه ومحيط دامج، والتمتع بحقوقهم في خدمات جيدة في المجالين الاجتماعي والصحي، إضافة إلى حقهم في المشاركة الكاملة دون أي شكل من أشكال الإقصاء والتمييز.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

ولي عهد أبو ظبي يزور تركيا غداً

11202120204422955987031

مصر تتسلم رئاسة قمة الكوميسا

11202118223241984895962

الأمم المتحدة تجلي عائلات موظفيها من إثيوبيا جراء تفاقم الصراع

خط-أنابيب

موسكو: العقوبات الأميركية على خط نقل الغاز إلى أوروبا غير شرعية

619c821442360410913057b5

اليابان تخصص 16 مليار دولار دعما للسكان لمواجهة كورونا

20200617_1592388780-537

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض

أخبار متعلقة
11202117173135452090780

الجامعة العربية ترحب بالاتفاق السياسي المبرم في السودان

w

السعودية تستضيف اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية الأربعاء المقبل

1-1421190

الجامعة العربية تدعو لإرساء مبادئ عادلة لتقاسم المياه

d

الجامعة العربية تعقد اجتماعاً حول ندرة المياه في المنطقة العربية

11202110214621427163005

الجامعة العربية تؤكد دعمها للحركة البحثية بالوطن العربي

1120219124819707053579

الإمارات تستضيف مؤتمر كوب 28 الأممي للمناخ عام 2023