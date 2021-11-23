الجامعة العربية تبحث مبادرة الاستراتيجية العربية لكبار السن

الوكيل الاخباري - عقدت في الجامعة العربية اليوم الثلاثاء ندوة ناقشت الاستراتيجية العربية لكبار السن، كمبادرة أطلقها القادة العرب في قمتهم بالجمهورية التونسية، تحت شعار "كبار السن – عطاء متواصل وحقوق مضمونة"، لتشكل خارطة طريق بتوقيتات زمنية حتى 2029.



وتهدف الاستراتيجية إلى عيش هذه الفئة الهامة في المجتمع برفاه ومحيط دامج، والتمتع بحقوقهم في خدمات جيدة في المجالين الاجتماعي والصحي، إضافة إلى حقهم في المشاركة الكاملة دون أي شكل من أشكال الإقصاء والتمييز.

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