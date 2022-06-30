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الخميس، 30-06-2022 11:07 ص

الجامعة العربية تثمن مواقف رومانيا تجاه القضايا العربية والفلسطينية

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الوكيل الإخباري - ثمنت الجامعة العربية، المواقف المبدئية والثابتة لرومانيا تجاه القضايا العربية، وبالأخص القضية الفلسطينية.

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ووفقا لبيان صادر عن الجامعة اليوم الخميس، قال المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن الجامعة اعربت عن تطلعها لاستمرار الدور الإيجابي لرومانيا في هذا الشأن، مجددا شكره لرئيس الحكومة الرومانية على استمرار دعم بلاده لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).


وفي الإطار ذاته، اختتم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، زيارته الى رومانيا بلقاء مع رئيس الحكومة نيكولاي تشيوكا، بحث خلالها مجمل التطورات الدولية وعلى الساحتين العربية والأوروبية.


وذكر المتحدث باسم الجامعة أن اللقاء تناول تطورات الحرب في أوكرانيا، مثنيا على أهمية وجدية الجهد الذي تبذله مجموعة الاتصال الوزارية العربية من خلال التشاور المستمر حول سبل تحقيق تقدم ملموس نحو العمل على وقف الحرب.

 

بترا

 




 

 


 

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