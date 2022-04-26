الجامعة العربية تحذر من أي مخططات تتعلق بتصفية الأونروا

الوكيل الإخباري - حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من المحاولات والمخططات والمشروعات الإسرائيلية المتواصلة بتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

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وعبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، عن رفض الأمانة العامة المطلق لأي اقتراحات أو محاولات للمساس بمسؤولية "الأونروا" واختصاصاتها الكاملة السياسية والإنسانية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أيا كان تأويلها أو تبريرها تأسيسا على التفويض الأصلي المناط بالوكالة حتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي تحرص عليه جميع الدول العربية، ولاسيما الدول المستضيفة حفاظا على دور الأونروا، وتمكينها من القيام بواجباتها ووظائفها دون أي انتقاص بمناطق عملياتها الخمس.



وحذر الأمين العام المساعد، من تداعيات هذا الاستهداف على قضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعلى القضية الفلسطينية، إضافة الى الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.



بترا

