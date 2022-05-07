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السبت، 07-05-2022 04:50 م

الجامعة العربية تحذر من تداعيات بناء 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة

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الاوكيل الإخباري - حذرت جامعة الدول العربية من تداعيات مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

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وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان صحافي، اليوم السبت، إن إعلان سلطات الاحتلال عن مخططات ومشاريع جديدة من بناء وحدات استيطانية، وإعلان قرار شرعنة وتدمير قرى وتهجير آلاف المواطنين من قراهم ومنازلهم ومصادرة الاف الدونمات بين مدينتي القدس وأريحا، هي بمثابة جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي.


كما حذرت من انعكاسات تنفيذ تلك المشروعات الإسرائيلية المرفوضة والمدانة على الأمن والاستقرار الدولي، والتي تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني كجرائم تطهير عرقي.

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