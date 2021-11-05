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الجمعة، 05-11-2021 10:43 ص

الجامعة العربية تحذر من غياب مسار التسوية في القضية الفلسطينية

جامعة الدول العربية


الوكيل الإخباري - حذرت الجامعة العربية من غياب مسار التسوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين الذي سيُفضي إلى انفجار الوضع بعد وقت طال أم قصر. 

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جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام تور وينسلاند. 


وأشارت الجامعة إلى أن تلويح الحكومة الإسرائيلية ببعض التسهيلات للفلسطينيين في الضفة، لا يعدو كونه ستاراً للتغطية على التوسع الاستيطاني المتواصل ووسيلة لتخدير المجتمع الدولي، وتُعد شكلية في جوهرها، ولا يُمكن أن تمثل بديلاً عن مسار جاد للتسوية والمحادثات بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، حول الحل النهائي برعاية دولية، ووفق مقررات الشرعية الدولية ومحددات التسوية المعروفة للجميع. 

 

بترا


 




 

 


 

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