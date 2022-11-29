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الثلاثاء، 29-11-2022 04:32 م

الجامعة العربية تحيي اليوم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - أحيت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، وذلك في فاعلية دبلوماسية وثقافية عالية المستوى استضافتها الأمانة العامة بالقاهرة.

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ودعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمته دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية لتحصل على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ووجه نداء للدول بمُساندة المساعي الفلسطينية الدبلوماسية لعرض قضية الاحتلال على محكمة العدل الدولية، مؤكداً أن هذا المسار هو ما يُعطي الأمل للشعب الفلسطيني بأن العالم لم يتخلَ عن قضيته العادلة، وأن القانون الدولي لم يتراجع أمام منطق القوة والبطش.


وأكد أهمية العمل على ترجمة قرارات قمة الجزائر الأخيرة بمساندة الفلسطينيين ودعم صمودهم البطولي على الأرض، مُشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في مواجهة جموح اليمين الإسرائيلي.


من جهة ثانية، صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن أبو الغيط استقبل الوزير الفلسطيني رياض المالكي قُبيل بدء فاعليات إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، واستمع لعرضٍ ضافٍ قدمه الوزير حول المخاطر المرتبطة بتشكيل حكومة يمينية في إسرائيل، وما ينطوي عليه ذلك من تبعات بالغة السلبية على رؤية الدولتين.

 

بترا

 




 

 


 

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