الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 05-09-2021 10:30 م

الجامعة العربية تدعو إلى وقف التصعيد على الحدود اللبنانية مع إسرائيل

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الوكيل الإخباري -  دعت الجامعة العربية الأطراف المعنية بالتصعيد في لبنان، إلى تدبر الموقف، وممارسة ضبط النفس، وتجنب إرباك المشهد في وقت ينصب فيه اهتمام المجتمع الدولي على مساعدة لبنان في الخروج من كبوته السياسية، ومعالجة المأزق الاقتصادي الصعب الذي فاقم من معاناة اللبنانيين بصورة غير مسبوقة.

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وأعربت الجامعة العربية عن قلقها إزاء الأنباء المتواترة عن التصعيد الذي تشهده الحدود اللبنانية الإسرائيلية، محذرةً من مغبته وأنه ليس في مصلحة أي طرف.


وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الظروف التي يمر بها لبنان في هذه المرحلة لا تتحمل المزيد من التوتر أو المخاطرة بهز الاستقرار القائم، مشيرا إلى أن زيادة منسوب التوتر بين جنوب لبنان وإسرائيل قد يخرج عن السيطرة.

 

بترا

 

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