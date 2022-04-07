الخميس 07-04-2022
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بقانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

صدور قانون الانتخاب بالجريدة الرسمية

بلدية إربد تدعو المواطنين للاستفادة من فترة الإعفاءات

الجامعة العربية تدعو لتضافر الجهود للحفاظ على صحة الإنسان

الفايز يؤكد ضرورة التركيز على التعليم التقني

بحث إمكانية مشاركة المكسيك في مهرجان جرش

جولات رقابية على أسواق الأغوار الشمالية وتحرير 5 مخالفات

تعرف على قائمة الأثرياء العرب لعام 2022 - أسماء

الاغوار الشمالية: تحويل شخصين انتهكا حرمة رمضان للمدعي العام

الخميس، 07-04-2022 06:14 م

الجامعة العربية تدعو لتضافر الجهود للحفاظ على صحة الإنسان

420227134852164676718


الوكيل الاخباري - أكدت الجامعة العربية أن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية لا يتأتى إلا من خلال حماية البيئة وحماية صحة الإنسان للوصول إلى كوكب آمن ينعم فيه الإنسان بالرفاه والإنصاف حماية للشعوب والبيئة والأجيال القادمة.

وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، بمناسبة يوم الصحة العالمي، الذي يوافق اليوم الخميس، إن شعار هذا العام "كوكبنا صحتنا "جاء لتسليط الضوء على أزمة المناخ وتلوث البيئة .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

main_image624eff727866c

تعرف على قائمة الأثرياء العرب لعام 2022 - أسماء

Australia-Day-Flag-sml

أستراليا تفرج عن 20 لاجئا بعد 9 سنوات احتجاز

20220311132432136

بولندا تتوقع وصول عدد اللاجئين الأوكرانيين على أراضيها 7.3 ملايين

60da323842360465374f2bd3

إصابة جنديين أمريكيين بعد هجوم على قاعدة في شرق سوريا

علم_اليونان__ألوانه_ومعانيها،_وسبب_اختيار_هذا_الشكل_له

اليونان.. 10 آلاف شخص يتظاهرون احتجاجا على ارتفاع الأسعار

أخبار متعلقة
9

الإمارات : غداً السبت أول أيام رمضان

32022515212829257143

الجامعة العربية تدعو لمواجهة ظاهرة العداء للأجانب