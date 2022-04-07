الجامعة العربية تدعو لتضافر الجهود للحفاظ على صحة الإنسان

الوكيل الاخباري - أكدت الجامعة العربية أن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية لا يتأتى إلا من خلال حماية البيئة وحماية صحة الإنسان للوصول إلى كوكب آمن ينعم فيه الإنسان بالرفاه والإنصاف حماية للشعوب والبيئة والأجيال القادمة.



وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، بمناسبة يوم الصحة العالمي، الذي يوافق اليوم الخميس، إن شعار هذا العام "كوكبنا صحتنا "جاء لتسليط الضوء على أزمة المناخ وتلوث البيئة .

اضافة اعلان