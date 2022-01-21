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الجمعة، 21-01-2022 01:28 ص

الجامعة العربية تدعو للتدخل لإنقاذ اسرى فلسطينيين

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 الوكيل الاخباري - دعت جامعة الدول العربية المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسيرين الطفل أمل وناصر أبوحميد قبل فوات الأوان .

وطالبت الجامعة بالمزيد من الضغط على سلطات الاحتلال للامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري والإفراج عن الأسرى الإداريين كافة وجميع المرضى خاصة كبار السن .

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