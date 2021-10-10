الجامعة العربية تدين استهداف الحوثيين لمطار الملك عبد الله بجازان

الوكيل الاخباري - دانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات ما قامت به الميلشيات الحوثية من استهداف مطار الملك عبد الله بجازان بالمملكة العربية السعودية، بطائرات مسيرة مفخخة.



ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، قوله، إن هذه الهجمات الإجرامية، والموجهة ضد أهداف مدنية، تُعد جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني يقتضي المحاسبة.

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