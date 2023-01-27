الجامعة العربية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة ومخيم جنين

الوكيل الاخباري - أدانت الجامعة العربية بأشد العبارات، اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة ومخيم جنين الذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، بينهم مسنّة.

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وأشارت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، إلى أن الصمت على اقتحام المناطق السكنية والمستشفيات وقتل الفلسطينيين، يهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة وإطلاق العنان لدائرة جهنمية من العنف".



وقال المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، إن أبو الغيط "يتابع التطورات في الأراضي المحتلة بقلق بالغ، مستنكرا حالة الصمت الدولي حيال ما يجري، والتي تكشف ازدواجية فاضحة في المعايير وتواطؤا مرفوضا ومستهجنا".



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