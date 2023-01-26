الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

موكب جنائزي مهيب في وداع شهداء مجزرة جنين ومخيمها

ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة الى نحو 3 مليارات دينار

هل قررت الصحة العالمية انتهاء تصنيف كورونا كجائحة؟

الجامعة العربية تدين اقتحام مخيم جنين

تحويلات مرورية في عمّان الجمعة والسبت - تفاصيل

انهيار متواصل لليرة اللبنانية .. الدولار بـ 60500 ليرة

نشر تعديلات مقترحة على قانون نقابة الصيادلة شباط المقبل

الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح شهداء جنين

ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي الأميرة بسمة - صور

فوز الأمير علي برئاسة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم

الخميس، 26-01-2023 03:42 م

الجامعة العربية تدين اقتحام مخيم جنين

2044553871


الوكيل الاخباري- دانت الجامعة العربية عملية اقتحام مدينة ومخيم جنين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

اضافة اعلان


وقال أمين عام الجامعة أحمد ابو الغيط" إنه يتابع التطورات في الأراضي المحتلة بقلق بالغ، مستنكرا حالة الصمت الدولي حيال ما يجري، والتي تكشف ازدواجية فاضحة في معايير الدولة.


وعبر ابو الغيط عن تضامنه مع السلطة الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وأن حالة اللامبالاة تشجع الاحتلال للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم.


واعتبر ابو الغيط بان الصمت على اقتحام المناطق السكنية والمستشفيات وقتل الفلسطينيين على هذا النحو المشين الذي تشهده جنين يهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة وإطلاق العنان لدائرة جهنمية من العنف.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1653241761146

هل قررت الصحة العالمية انتهاء تصنيف كورونا كجائحة؟

63d259fd42360478c7044021

مستشار يكشف سبب صعوبة اقتحام أوغليدار

5c0d1e4fd437505b6b8b4605

روسيا: الرئيس الأوكراني كان يجهز للحرب

d-85-بالفيديو-تدافع-وصراخ-بين-النواب-والقضاة-خلال-الاجتماع-في-مكتب-وزير-العدل

نواب يتعرضون للضرب داخل وزارة العدل في لبنان

63d259c64236042f1217a6ca

الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-25" وتدمير أربعة أنظمة M777 أمريكية

image - 2023-01-26T134449.240

وفيات وفوضى مرورية وسط موجة صقيع تضرب اليابان