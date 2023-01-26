الجامعة العربية تدين اقتحام مخيم جنين

الوكيل الاخباري- دانت الجامعة العربية عملية اقتحام مدينة ومخيم جنين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

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وقال أمين عام الجامعة أحمد ابو الغيط" إنه يتابع التطورات في الأراضي المحتلة بقلق بالغ، مستنكرا حالة الصمت الدولي حيال ما يجري، والتي تكشف ازدواجية فاضحة في معايير الدولة.



وعبر ابو الغيط عن تضامنه مع السلطة الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وأن حالة اللامبالاة تشجع الاحتلال للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم.



واعتبر ابو الغيط بان الصمت على اقتحام المناطق السكنية والمستشفيات وقتل الفلسطينيين على هذا النحو المشين الذي تشهده جنين يهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة وإطلاق العنان لدائرة جهنمية من العنف.

بترا