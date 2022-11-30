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الأربعاء، 30-11-2022 02:57 م

الجامعة العربية تدين التصعيد الاسرائيلي في الضفة الغربية

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الوكيل الإخباري - دانت الجامعة العربية على لسان امينها العام أحمد ابو الغيط حملة التصعيد التي ينفذها الاحتلال الاسرائيلي في مدن الضفة الغربية.

وحذر أبو الغيط من مغبة استهداف الفلسطينيين وقتلهم بدم بارد، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين من ابناء الشعب الفلسطيني ووقف آلة القتل الاسرائيلية.

جاء ذلك على خلفيه استشهاد خمسة فلسطينيين في حوادث منفصلة امس على يد قوات الاحتلال، وتصاعد العنف الاسرائيلي منذ مطلع هذا العام بما ينذر بانفجار الاوضاع اذا لم يتم لجم الانفلات الاسرائيلي.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الامين العام جمال رشدي تأكيد ابو الغيط ان ما يجري من تصعيد ممنهج ليس بعيدا عن صعود اليمين الاسرائيلي وهيمنته على السياسة الاسرائيلية، محذرا من ان تصدر عناصر التطرف الاسرائيلي للمشهد السياسي ستكون له تبعات خطيرة.

واضاف ابو الغيط، إن دفع الشعب الفلسطيني الى الزاوية وتهديد امنه على هذا النحو الخطير، وحرمانه من اي افق سياسي يمكن التطلع له، قد يفضي الى انفجار عنيف للوضع لن يكون في مصلحة أي طرف.

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بترا


 




 

 


 

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