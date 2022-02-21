الجامعة العربية تدين الهجمات الإرهابية في مدينة هيرشبيلي الصومالية

الوكيل الإخباري-أدان أحمد ابوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الدامي الذي شهدته مدينة هيرشبيلي الصومالية يوم السبت الماضي.

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وأدان أبو الغيط "بأشد العبارات العملية الانتحارية الإرهابية التي وقعت في مدينة بلدوين بولاية هرشبيلي بالصومال يوم السبت الموافق 19 فبراير/شباط الجاري والتي أسفرت عن مقتل 20 شخصا وجرح ثلاثين آخرين".



وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تقدم أبو الغيط بخالص تعازيه لذوي الضحايا وللصومال حكومة وشعبا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.



في السياق ذاته، صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن "هذه الهجمات الإرهابية لن تتمكن من تعطيل العملية الانتخابية، بل ستزيد من تكاتف المجتمع الدولي مع جهود بناء الدولة الصومالية وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في التنمية والاستقرار".



سبوتنيك