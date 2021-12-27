الجامعة العربية تدين خُطط الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل

الوكيل الاخباري - دانت الجامعة العربية إعلان الحكومة الإسرائيلية خططاً لتوسيع المستوطنات في الجولان؛ بهدف مضاعفة سكانها من اليهود خلال السنوات المقبلة.



وشدد الأمين العام، أحمد أبو الغيط، على أن الخطط الإسرائيلية تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يعتبر الجولان أرضاً سورية محتلة في عام 1967، مؤكداً أن اعتراف هذه الدولة أو تلك بذلك الاحتلال لا يُغير من حقيقة كونه احتلالاً يرفضه المجتمع الدولي، ولا تقره الشرائع الدولية.

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