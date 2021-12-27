الإثنين 27-12-2021
الوكيل الاخباري

الطبيب الأردني "أبو فرسخ": أوميكرون لقاح رباني مجاني للعالم

البرلمان العربي يؤكد أهمية الوفاء بالالتزامات المتعلقة بلجنة حقوق الإنسان

كندا تتخطى حاجز مليوني إصابة بكورونا

الحكومة تقرّر حجر مصابي متحور أوميكرون منزليًّا

الشوبكي: أسعار النفط بدأت رحلة الصعود بعد تراجع الخوف من "أوميكرون"

مذكرة تفاهم بين جامعة الزرقاء ومؤسسة الغذاء والدواء

بريطانيا تسجيل 143 وفاة و98515 إصابة بكورونا

إغلاق صناديق الاقتراع بنقابة المهندسين و8920 مهندسا شاركوا بالتصويت على "التعديلات"

الجامعة العربية تدين خُطط الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل

افتتاح معرض تشكيلي بعنوان رؤى فنية في المركز الثقافي الملكي

الإثنين، 27-12-2021 06:49 م

الجامعة العربية تدين خُطط الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل

12202125171946572245648


الوكيل الاخباري - دانت الجامعة العربية إعلان الحكومة الإسرائيلية خططاً لتوسيع المستوطنات في الجولان؛ بهدف مضاعفة سكانها من اليهود خلال السنوات المقبلة.

وشدد الأمين العام، أحمد أبو الغيط، على أن الخطط الإسرائيلية تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يعتبر الجولان أرضاً سورية محتلة في عام 1967، مؤكداً أن اعتراف هذه الدولة أو تلك بذلك الاحتلال لا يُغير من حقيقة كونه احتلالاً يرفضه المجتمع الدولي، ولا تقره الشرائع الدولية. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220212514040473452983

البرلمان العربي يؤكد أهمية الوفاء بالالتزامات المتعلقة بلجنة حقوق الإنسان

f504e19ad873c5ad5c72fc8e9ee34ddc

لبنان يحدد 15 مايو موعدا للانتخابات النيابية

541383Image1

المحكمة العليا في العراق تصدق على نتائج انتخابات أكتوبر

20191222120323545

زلزال بقوة 5 درجات جنوب ايران

3C148ACB-CE94-4C4A-8FE6-B6604655265B

السعودية وموريتانيا تبحثان سبل التعاون العسكري

الصين-رويترز

استمرار إغلاق مدينة شيان الصينية لليوم الخامس

أخبار متعلقة
5

الجامعة العربية تؤكد ضرورة وضع خطط مستقبلية لمواجهة التغير المناخي

w

الإمارات تطلق برنامجا للسكك الحديدية

w

جامعتا القدس المفتوحة وعمان العربية تفوزان بالجائزة العربية لأعمال الخير

11202111204925481175525

الجامعة العربية تحذر من سباق نووي في المنطقة