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الأربعاء، 24-07-2024 03:59 م

الجامعة العربية تدين قرار تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية

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الوكيل الإخباري- دانت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية.

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وأكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أن القرار ضرب من العبث والإفلاس السياسي، ويمثل إهانة للعمل الإنساني والحقوقي على الصعيد الدولي.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن أبو الغيط اعتبر أن القرار يستهدف شرعية وكالة الأونروا وسمعتها الدولية، وأنه جزء من حملة ممنهجة يباشرها الاحتلال لتقويض دور الوكالة الأممية التي تعمل في خدمة اللاجئين.

 

وأكد أن القرار يكشف عن حالة عزلة شديدة يعيشها السياسيون الإسرائيليون، ويعكس رؤيتهم المجردة من أي بعد إنساني أو قيمي.

 




 

 


 

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