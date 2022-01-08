الجامعة العربية ترحب بإعلان الأمم المتحدة العمل على تسهيل الحوار في السودان

الوكيل الإخباري-رحبت الجامعة العربية بإعلان الأمم المتحدة العمل على تسهيل الحوار في السودان، وعزمها التعاون معها لدعم الفترة الانتقالية.

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واكدت الأمانة العامة في بيان لها اليوم السبت، أن هذا الدعم يأتي انطلاقًا من حرص الجامعة العربية على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين المنصرمين، وعلى أهمية معالجة جميع أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.



وأكدت الجامعة العربية استعدادها وعزمها التعاون الكامل مع الأمم المتحدة بغية المساعدة في التوصل إلى توافقات يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية.

بترا