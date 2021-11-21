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الجامعة العربية ترحب بالاتفاق السياسي المبرم في السودان

الأحد، 21-11-2021 07:54 م

الجامعة العربية ترحب بالاتفاق السياسي المبرم في السودان

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الوكيل الاخباري - رحبت الجامعة العربية بالاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه، اليوم الأحد، في العاصمة السودانية (الخرطوم) بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك.

واعتبرت الجامعة أن هذا الاتفاق جاء ثمرة لجهود سودانية متواصلة - مدعومة عربياً ودولياً - بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها السودان وإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها. 

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