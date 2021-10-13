الجامعة العربية ترحب بدعم جمهورية كوريا لوكالة الأونروا

الوكيل الاخباري - اشادت الجامعة العربية بدعم جمهورية كوريا المستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتحسين الوضع الإنساني في فلسطين.



جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بمقر الأمانة العامة رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا بارك بيونجسيوج والوفد المرافق، والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.

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