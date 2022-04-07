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الخميس، 07-04-2022 01:49 م

الجامعة العربية ترحب بقرار الرئيس اليمني تشكيل مجلس قيادة رئاسي

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الوكيل الإخباري-أكدت الجامعة العربية أن مجلس القيادة اليمني الجديد تجسيد للشرعية اليمنية.

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ورحب أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، وبنقل كافة صلاحياته له، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.


وأعرب أبو الغيط عن أمله بأن يقود هذا المجلس البلاد نحو تحقيق السلام، داعيا مختلف الأطراف اليمنية للحفاظ على الهدنة الحالية، توطئة للدخول في مفاوضات جادة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وضمان ألا يشكل اليمن تهديدا على أي من جيرانه.


من جهته، رحب البرلمان العربي بالقرار، داعيا إلى البناء على المشاورات اليمنية - اليمنية القائمة بهدف التوصل إلى حل نهائي للأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، على نحو ينهي معاناة الشعب اليمني ويحقق تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار.


كما دعا إلى دعم مبادرة السعودية بشأن عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة للاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.

 

بترا

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