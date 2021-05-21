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الجمعة، 21-05-2021 01:01 م

الجامعة العربية ترحب بقرار وقف اطلاق النار في غزة

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الوكيل الاخباري - رحبت الجامعة العربية بوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه فجر اليوم الجمعة، في قطاع غزة، واتفاق الجانبين على إنهاء القتال والدخول في هدنة.

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وأشار مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط، ان إعلان التهدئة في غزة لا يعني عدم المحاسبة على الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الجولة الدامية، والتي شكل الأطفال والنساء في غزة نصف ضحاياها، فضلاً عن تعرض البنية الأساسية في القطاع لدمار مروع، مؤكداً أنه يتعين أن تتحمل إسرائيل المسؤولية عن هذه الجرائم.

 

ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن الجولة الأخيرة من المواجهات في الأراضي المحتلة كشفت عن عدم قبول الشعب الفلسطيني باستمرار الاحتلال، وبما يُمارسه هذا الاحتلال من جرائم ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، وان بديل التفاوض والتسوية وحل الدولتين، هو دولة الفصل العنصري التي رأينا مظاهرها في أحياء القدس الشرقية، في الطرد والتهجير القسري ونزع الملكية والاضطهاد على الهوية.

 

--(بترا)

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