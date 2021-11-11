الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

الحواتمة يهنئ ضباط الأمن العام المرفعين

مصر.. السيسي يصادق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب

مجلس الخدمة المدنية يعقد جلسته الثامنة لمناقشة قضايا ادارة الموارد البشرية

مؤتة: ورشة توعوية في مجال السلامة الإحيائية في الأردن

الإمارات تستضيف مؤتمر كوب 28 الأممي للمناخ عام 2023

مساعدات تنموية كويتية جديدة للأردن بقيمة 80 مليون دولار

حادث سير على طريق عمان جرش

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تزور الأردن الأسبوع المقبل

الجامعة العربية تشارك في مؤتمر باريس لدعم ليبيا

السودان: مرسوم دستوري بتشكيل مجلس السيادة الإنتقالي الجديد

الخميس، 11-11-2021 08:44 م

الجامعة العربية تشارك في مؤتمر باريس لدعم ليبيا

1120218105855679667958


الوكيل الاخباري - تشارك الجامعة العربية في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، ويُشارك فيه عددٌ من القادة ووزراء الخارجية، بهدف حشد الدعم الدولي لضمان تنفيذ خارطة الطريق السياسية، وعقد الانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه من المقرر أن يلقي الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط كلمة أمام المؤتمر تتناول أساسيات الموقف العربي من الأزمة الليبية، والتأكيد على أهمية عدم النكوص عن مسار الانتخابات، وضرورة عقدها بموعدها المُحدد والتزام كافة القوى بنتائجها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

مصر.. السيسي يصادق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب

1120219124819707053579

الإمارات تستضيف مؤتمر كوب 28 الأممي للمناخ عام 2023

إثيوبيا

إثيوبيا تعلن شروطها للتفاوض مع جبهة تيغراي

1120216154018436921059

السودان: مرسوم دستوري بتشكيل مجلس السيادة الإنتقالي الجديد

العراق

العراق: اتخذنا خطوات فعلية لإعادة المهاجرين الراغبين من بيلاروس

اوردغان

أردوغان: اليونان تحولت بالكامل إلى قاعدة عسكرية أمريكية

أخبار متعلقة
618a997f4236040d942ce36a

الصين تبلغ عن تفشي حمى الخنازير الإفريقية في جزيرة هاينان

102021122576942701264

سلطنة عُمان : نعبر عن أسفنا العميق لتأزم العلاقات بين دول عربية ولبنان

10202124205613437485142

الجامعة العربية تبحث دور الإعلام في التوعية بمخاطر الفساد

حريري

لبنان.. مكتب الحريري يكشف حقيقة خضوعه لعمل جراحي في باريس

w

مذكرة تعاون بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة عمان العربية

10202110232633296504546

الجامعة العربية ترحب بدعم جمهورية كوريا لوكالة الأونروا