الجامعة العربية تشارك في مؤتمر باريس لدعم ليبيا

الوكيل الاخباري - تشارك الجامعة العربية في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، ويُشارك فيه عددٌ من القادة ووزراء الخارجية، بهدف حشد الدعم الدولي لضمان تنفيذ خارطة الطريق السياسية، وعقد الانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.



وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه من المقرر أن يلقي الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط كلمة أمام المؤتمر تتناول أساسيات الموقف العربي من الأزمة الليبية، والتأكيد على أهمية عدم النكوص عن مسار الانتخابات، وضرورة عقدها بموعدها المُحدد والتزام كافة القوى بنتائجها.

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