الجامعة العربية تطالب بإجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

الوكيل الاخباري - طالبت الجامعة العربية الهيئات والمنظمات الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء عدوانه على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن إنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لإحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



ودانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيانها، اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي الخطير على أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والمحافظات الفلسطينية، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى واعتقال أكثر من 1100 فلسطيني منذ بداية كانون الثاني الماضي .

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