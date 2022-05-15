الجامعة العربية تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته

الوكيل الاخباري - طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنفاذ قراراته، وخاصة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.



كما دعت الامانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان لها، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى 74 لنكبة الشعب الفلسطيني، مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وكفيلة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة على المسؤولية الدولية والقانونية والأخلاقية على عاتقه.

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