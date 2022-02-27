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الأحد، 27-02-2022 09:13 م

الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث الحرب الروسية على أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة بدعوة من مصر للبحث في تطورات الأزمة الأوكرانية في أعقاب الغزو الروسي فيما لم تبد غالبية البلدان العربية موقفا واضحا بعد.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي لوكالة فرانس برس الأحد إنه “تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية غدا (الاثنين) على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة في القاهرة بناء على طلب مصر”.

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