الجمعة 10-09-2021
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الجمعة، 10-09-2021 07:11 م

الجامعة العربية تعلق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

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الوكيل الإخباري - رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد حالة الانسداد السياسي التي امتدت ما يزيد عن ثلاثة عشر شهرا.

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وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن آمال اللبنانيين معقودة علي تشكيل تلك الحكومة والخطوات الاصلاحية التي ستتخذها ضمن صلاحياتها الدستورية بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والانسانية التي يواجهها الشعب.

وأشار إلى أن الجامعة العربية "مستمرة في مواكبة ودعم لبنان في جميع استحقاقاته للخروج من الوضع الصعب الحالي إلى وضع أكثر استقراراً يستعيد فيه لبنان عافيته وتوازنه".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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