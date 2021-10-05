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الثلاثاء، 05-10-2021 01:44 م

الجامعة العربية تقدم مساعدات إنسانية إلى الصومال

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الوكيل الإخباري - أفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الجامعة قدمت شحنة مساعدات إنسانية وصحية إلى الصومال مطلع هذا الأسبوع، بتمويل من مجلس وزراء الصحة العرب.

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وصرح المصدر بأن الجامعة العربية وجهت الشكر إلى حكومة مصر لما قدمته وزارة الصحة والسكان المصرية من تسهيلات كبيرة في عملية شراء هذه المساعدات الإنسانية من السوق المحلية، وإلى تخصيص طائرة عسكرية لنقل هذه المساعدات إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

كما أكد المصدر على حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية على مواصلة تنسيق الجهود العربية نحو دعم ومؤازرة الحكومة والشعب الصومالي الشقيق على جميع الجوانب الإنسانية والسياسية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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