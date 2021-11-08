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الإثنين، 08-11-2021 10:53 ص

الجامعة العربية: حل الأزمة في السودان بات وشيكا

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الوكيل الإخباري-أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، اليوم الاثنين، أن حل الأزمة في السودان، "بات وشيكا".

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وأوضح زكي في تصريح تلفزيوني، أن اللقاءات مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، كانت "إيجابية".


وأضاف "إن وفد الجامعة العربية يشعر أن حل الأزمة وشيك في السودان لاسيما أنه وجد أرضية مشتركة للتوصل إلى حل".


واعتبر أن "الأمور في السودان تحتاج حنكة في المعالجة وإلى الصبر حتى يتوصل الأشقاء إلى التفاهمات المطلوبة"، مؤكدا أن "الأمر ليس سهلا ولكنه وشيك".


وأشار السفير زكي، إلى أنه "هناك مسؤولية من كافة الأطراف في السودان ورغبة حقيقية للعودة إلى المسار السليم".

 

روسيا اليوم

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