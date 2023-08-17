الخميس 17-08-2023
الوكيل الاخباري

الأمن: توقيف 28 شخصاً من مرتكبي إطلاق العيارات النارية وضبط 17 سلاحاً

تحذيرات من موجات حر شديدة في 49 محافظة تركية

القبض على مطلق نار احتفالًا بالثانوية اصاب طفلة في جرش

إصابة طفلة بعيار ناري نتيجة احتفالات التوجيهي في جرش

تسع علامات تدل على وجود التهاب في الجسم

رئيس الوزراء يهنئ النَّاجحين في الثانويَّة العامَّة

تسجيل نحو 35 مليون حالة دخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بإعلان نتائج "التوجيهي"

الملكة: مبارك لطلبة التوجيهي نجاحهم

التربية توضح حول آلية إعلان نتائج التوجيهي في السنوات المقبلة

زيد سرداح مبارك النجاح في التوجيهي

الخميس، 17-08-2023 12:59 ص

الجامعة العربية وأكرانيا تؤكدان أهمية تجديد العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب

1692215567793 (1)


الوكيل الاخباري- تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا تناولا خلاله مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود الدولية لحلها، وكذلك الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا لتصدير منتجاتها، لاسيما الحبوب.

اضافة اعلان


وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن أبو الغيط عبر عن تطلعه للتوصل إلى ترتيبات تسمح باستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصة في فترة تشهد فيها سوق الغذاء العالمية تراجعاً في معروض الحبوب واضطرابات مقلقة في الإنتاج العالمي؛ بسبب عوامل عديدة منها الجفاف والتغيرات المناخية، سيما بعد عدم تجديد العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب.


وأكد الأمين العام تأييد الجامعة العربية لمبادرة الأمم المتحدة في هذا الخصوص لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحبوب لعدد من الدول ومنها دول عربية، مؤكداً دعم جميع الجهود الرامية إلى التوصل لتوافق في هذا الشأن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64dd2d164c59b776a5712975

مباحثات عسكرية روسية مصرية في موسكو

64dd34804c59b76ca60eb56a (1)

تحذيرات من موجات حر شديدة في 49 محافظة تركية

64dd09dc4c59b76deb04e754

الأمم المتحدة ستشارك في قمة بريكس الشهر الجاري

64dce82a4236047ad0091b1e

بوتين يوعز بمساعدة المتضررين من الحريق في داغستان

64dced0e4c59b74ef0333398

الهند تتخلى عن دعوة زيلينسكي لحضور "قمة العشرين"

64dcd3a24236047bd113354d

الناتو: موقف الحلف من انضمام أوكرانيا لا يزال ثابتا

أخبار متعلقة
000_9MR6WR

محلل سابق في المخابرات الأمريكية يكشف "رعب" واشنطن من الأسلحة الروسية الفريدة في أوكرانيا

64bf9e144236042af518b587

بيسكوف يعلق على اقتراح دول البلطيق تصدير الحبوب الأوكرانية

64bee7294236040d2a4dfa5c

بلينكن يبحث مع وزير خارجية رومانيا صفقة الحبوب والملفات الأمنية

498705

مدفيديف يحث وزارة الدفاع على ضرب أهداف غير متوقعة في أوكرانيا

64be40a74c59b758b35b8a58

ألمانيا ترصد 20 مليار يورو لشراء الذخيرة

64bd7bef4c59b76c8f33b2f4

صحيفة: زيلينسكي يختلق نجاحات وهمية لقوات كييف للتستر على فشل الهجوم المضاد