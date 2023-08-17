الجامعة العربية وأكرانيا تؤكدان أهمية تجديد العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب

الوكيل الاخباري- تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا تناولا خلاله مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود الدولية لحلها، وكذلك الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا لتصدير منتجاتها، لاسيما الحبوب.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن أبو الغيط عبر عن تطلعه للتوصل إلى ترتيبات تسمح باستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصة في فترة تشهد فيها سوق الغذاء العالمية تراجعاً في معروض الحبوب واضطرابات مقلقة في الإنتاج العالمي؛ بسبب عوامل عديدة منها الجفاف والتغيرات المناخية، سيما بعد عدم تجديد العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب.



وأكد الأمين العام تأييد الجامعة العربية لمبادرة الأمم المتحدة في هذا الخصوص لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحبوب لعدد من الدول ومنها دول عربية، مؤكداً دعم جميع الجهود الرامية إلى التوصل لتوافق في هذا الشأن.