الجراد يجتاح مناطق البقاع اللبناني

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن موجة من الجراد تجتاح لبنان وهناك خشية من تكاثرها وتقدمها السريع.

اضافة اعلان



وقال وزير الزراعة عباس مرتضى في تصريح اليوم أن فرق الوزارة الفنية قامت بمسح المناطق التي شهدت موجات الجراد، وتوصلت الى تحديد نطاقها التقريبي، مشيرا الى انه وعلى الرغم من أن الأعداد ما زالت محصورة برقعة معينة، الا أن الخشية تبقى من تكاثرها وتقدمها السريع.



ونبه مرتضى من دخول أسراب إضافية من الجراد في أي وقت، داعيا المواطنين، لاسيما القاطنين منهم على الحدود مع سوريا، الى التبليغ سريعا عند معاينة هذه الظاهرة للمساهمة في مواجهة هذه المحنة التي تهدد أمن المواطن الغذائي والقضاء على الجراد قبل دخوله الحدود اللبنانية وتغلغله في البساتين والحقول.

واشار الى ان الوضع خطير والجراد أصبح بالملايين باللون الأصفر ما يعني انه اصبح في مرحلة التزاوج والتكاثر.



وينحصر الجراد حاليا في بعض مناطق البقاع الاوسط والشمالي، حيث اعلن الجيش اللبناني ان طوافاته باشرت بالتنسيق مع وزارة الزراعة رش مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك، في اطار اجراءات مكافحة اسراب الجراد والحد من انتشارها والقضاء عليها .

المصدر: بترا