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الخميس، 18-03-2021 01:39 م

الجزائر.. إصابة 60 مواطنا بصدمة بسبب الزلزال

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الوكيل الاخباري - أفادت السلطات الجزائرية إن المستشفيات في ولاية جيجل استقبلت 60 مواطنا غالبيتهم مصابون بالهلع والصدمة، جراء الزلزال الذي ضرب الولاية.

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وقال عبد القادر كلكال والي جيجل، (إحدى ولايات الشرق الجزائري)، إنه "تم فتح الإذاعة المحلية، وكان هناك تواصل مع المواطنين عبرها"، مشيرا إلى أن "مستشفيات الولاية استقبلت 60 مواطنا أصيبوا بهلع جراء الزلزال".

 

وبحسب موقع الحماية المدنية، في الجزائر، على فيسبوك، شعر سكان 12 ولاية في وسط وشرق البلاد، بهزة أرضية، مؤكدا أنه "لم تخلف أي خسائر بشرية، وتم إجلاء شخص أصيب بجروح خفيفة بالإضافة إلى تسجيل حالات من الهلع وسط السكان الذين غادروا منازلهم".


ونقلت "النهار" أن والي جيجل انتقل إلى المستشفى، حيث تم استقبال 60 مواطنا، اكثرهم كان يعاني من حالة هلع وصدمة.


وأوضح: "بعد حوالي ساعة ونصف عاد المواطنون الى منازلهم، وبقي منهم فقط امرأة و3 رجال".

 

وتابع: "المرأة غادرت المستشفى صباحا، ورجلان خضعا لعمليات جراحية على مستوى الأرجل، والثالث لديه إصابة بالبطن يخضع للمراقبة الطبية".


وأعلن المرصد الأمريكي للمسح الجيولوجي، صباح اليوم الخميس، وقوع زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الجزائري. 


وقال التلفزيون الجزائري إن هزة أرضية وقعت على بعد 28 كلم شمال شرق رأس كربون الواقع شمال مدينة بجاية، في الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي. 
وأضاف التلفزيون الجزائري أن الهزة شعر بها سكان عدة ولايات من الشرق والوسط.

 

سبوتنيك

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