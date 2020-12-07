الجزائر .. الحكم على أبرز وجوه الحراك الشعبي بالسجن

الوكيل الإخباري - أصدر القضاء الجزائري، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ على الناشط، كريم طابو، أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي، بتهمة "المساس بالأمن الوطني"، وفق ما أفادت محاميته.



وقالت المحامية، نسيمة رزازقي، إن "محكمة القليعة قرب الجزائر، فرضت على كريم طابو(47 عاما) أيضا، دفع غرامة بقيمة مئة ألف دينار (حوالى 810 دولارات)".

وأشارت إلى أنه "لأمر مؤسف إدانة شخص مرتين بالتهمة نفسها"، مؤكدة أن "هذا انتهاك للقانون"، وأضافت: "معركتنا مستمرة من أجل دولة قانون".

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ومثل كريم طابو حرا أمام المحكمة، وبقي حرا بعد جلسة إصدار الحكم.

ولفتت المحامية إلى أن الناشط كان ملاحقا بتهمة "إحباط معنويات الجيش"،وتمت تبرئته منها.



في حين طلب المدعي العام عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مئة ألف دينار.

ويعتبر طابو أحد الوجوه المعروفة في الحراك، وهو يشغل منصب رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي" الصغير المعارض غير المرخص، وفقا لـ"فرانس برس".



جدير بالذكر أنه حكم على طابو في قضية أخرى في الاستئناف في 24 مارس، بالسجن لمدة سنة، بنفس التهمة، "المساس بالأمن الوطني"، بعد خطاب مصور نشر على صفحة حزبه في "فيسبوك"، انتقد فيه "دور الجيش في السياسة"، وأمضى هذه الفترة في السجن، خلال فترة توقيفه ومحاكمته.



المصدر : روسيا اليوم



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