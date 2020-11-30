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الإثنين، 30-11-2020 03:06 م

تهما تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة

الجزائر.. السجن 5 سنوات لرئيسي وزراء سابقين

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سلال وأويحيى


الوكيل الإخباري - صدر حكم ضد رئيسي وزراء الجزائر السابقين، عبد المالك سلال، و"محمد أويحيى" ، الإثنين ، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، مع الشغل والنفاذ.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية  إن قاضي القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد، أصدر حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات سجن نافذ بحق أويحيى وسلال.

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كما حكم القاضي بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم، زعلان عبد الغني، ولعبد المالك سلال، بالنسبة لجنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.


وجاءت هذه الأحكام، بعد أن وجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة، والتبديد العمدي للمال العام، وإساءة استغلال الوظيفة، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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