الجزائر.. انتشال 5 أطفال توفوا غرقا بشاطئ الصابلات بالعاصمة

الوكيل الإخباري- توفي 5 أطفال تم انتشالهم غرقى من شاطئ الصابلات بالعاصمة الجزائرية، في حين لا يزال طفلان في حالة حرجة يتلقون الإسعافات في قسم العناية المركزة.

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وأكدت مصالح الحماية المدنية أن أعمار الأطفال المتوفين تتراوح بين 9 و12 سنة.



وقالت الحماية المدنية في بيان إن وحداتها تدخلت من أجل إسعاف وإجلاء مجموعة من الأطفال الذين غرقوا في شاطئ الصابلات، وقد توفي منهم 5 أطفال.



وأشارت إلى أن العملية متواصلة من قبل فرق الغطس المختصة لاحتمال وجود طفلة عمرها 13 سنة مفقودة.



في حين ذكرت الحماية المدنية أن الأطفال كانوا في نزهة منظمة من طرف جمعيتين من ولاية المدية وولاية البويرة.



RT