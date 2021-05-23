الجزائر : برنامج حكومي لإنشاء مليون وحدة سكنية

الوكيل الإخباري - تعمل الحكومة الجزائرية على إنجاز مليون وحدة سكنية للمواطنين في العديد من المناطق ضمن برنامج حكومي يستمر حتى عام 2024.

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ذكرت ذلك صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، إنه يجري العمل على إنجاز هذه الوحدات السكنية، إضافة إلى منح الإعانات لبناء المساكن، في إطار البرنامج الخماسي (2020 - 2024).



ويشمل البرنامج إطلاق 200 ألف سكن عمومي إيجاري والعمل على القضاء على ما يطلق عليه "السكن الهش"، و70 ألف سكن ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم.

ويندرج ذلك في إطار تشجيع الصيغ التي تشرك الدولة بشكل أقل في عملية البناء، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن السكن الإيجاري الترقوي يشمل 40 ألف وحدة سكنية، ضمن نظام لتطوير سوق العقار الايجاري.



ويشمل البرنامج الحكومي 400 ألف وحدة من السكن الريفي في شكل إعانات للبناء، إضافة إلى 250 ألف وحدة تجزئة اجتماعية كاملة التهيئة في إطار عرض الدولة المعزز بمساعدات لإنجاز السكنات على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا.



وقال بلحمير إن هناك مبالغة في الاستمرار بالحديث عن أزمة السكن، مشيرا إلى وجود إنجازات شهدتها البرامج الخماسية المتتالية في عموم البلاد.

سبوتنيك عربي