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السبت، 14-08-2021 02:17 م

الجزائر.. بيان حول تطورات الحرائق خلال آخر 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - أصدرت وحدات الحماية المدنية الجزائرية، بلاغا كشفت فيه آخر تطورات الحرائق في البلاد، خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت وحدات الحماية المدنية في بلاغها أنها "قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بإخماد 43 حريق غابة على مستوى 20 ولاية"، مشيرة إلى أنها أخمدت: "في ولاية تيزي وزو 10 حرائق، وفي بجاية 4 حرائق، وفي جيجل 7 حرائق، وفي الطارف 5 حرائق، وفي البويرة حريق، وفي سوق أهراس 3 حرائق، وفي سطيف حريقين، وفي تبسة حريق، وفي برج بوعريريج حريقين، وفي البليدة 4 حرائق، وفي عنابة  حريق، وفي عين الدفلى حريق، وفي تيسمسيلت حريقين".

كما أوضحت الحماية المدنية أنه "للوقوف على إخماد هذه الحرائق، تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هائلة تتمثل في 7500 عون حماية مدنية، و490 شاحنة إخماد، بالإضافة إلى 3 مروحيات من المجموعة الجوية للحماية المدنية، و5 مروحيات للجيش الوطني الشعبي، و كذا طائرتين كنادير".

وأشارت إلى أن مروحيات المجموعة الجوية للحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي قامت بـ235 عملية قذف الماء، بالإضافة 172 عملية قذف الماء لطائرتين كنادير عبر ولايات تيزي وزو، وبجاية، وولاية جيجل.

وشددت على أن "جهود الحماية المدنية تتوتصل رفقة المصالح المختصة على إخماد 29 حريق عبر 13 ولاية، وهم: تيزي وزو 7 حرائق، وبجاية 5 حرائق، وجيجل 4 حرائق، والطارف 4 حرائق، وسطيف حريقين، وحريق بكل من ولايات عنابة، وقالمة، وعين الدفلى، والبويرة، وتبسة، وتيارت والمدية".

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المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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