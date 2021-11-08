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الإثنين، 08-11-2021 04:38 م

الجزائر.. تأجيل محاكمة رئيس الحكومة الأسبق ومدير ديوانه إلى 22 نوفمبر

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الوكيل الإخباري-أرجأت محكمة جزائرية، محاكمة رئيس الحكومة التونسية  الأسبق، عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى رحيال، إلى 22 نوفمبر القادم.

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وحددت محكمة سيدي أمحمد، المتخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية، 22 نوفمبر القادم موعدا جديدا لمحاكمة للمحاكمة عبد المالك سلال ومصطفى رحيال، بناء على طلب هيئة الدفاع عنهما.


ويمثل سلال ورحيال بتهم فساد ارتكبت بولاية بجاية وترتبط بسوء استغلال الوظيفية ومنح امتيازات غير مستحقة.


ويتابع في القضية ذاتها، والي ولاية بجاية الأسبق أولاد صالح زيتوني، والأمين العام الأسبق للولاية في الفترة ذاتها، إلى جانب رجل الأعمال لعلاوي محمود الذي تحصل على امتيازات مخالفة للقانون الساري المفعول لإنجاز مشاريع سياحية.

 

روسيا اليوم

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