الجزائر.. تحذيرات من رياح سريعة وأمواج عاتية

الوكيل الاخباري - وجهت مصلحة الأرصاد الجوية في الجزائر تحذيرا للمواطنين خصوصا في المناطق الساحلية.

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وقالت "الأرصاد الجوية" اليوم الثلاثاء، إن رياحا شديدة سرعتها تتعدى 50 كم/س تصل إلى السواحل.



وحسب صحيفة النهار الجزائرية، حذرت الأرصاد من وصول ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار طوال اليوم الثلاثاء.



وأضاف التنبيه أن السواحل المعنية هي مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة، عنابة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، الغزوات، بني صاف، عنابة والقالة.

سبوتنيك

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