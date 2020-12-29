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الثلاثاء، 29-12-2020 12:46 م

الجزائر.. تحذيرات من رياح سريعة وأمواج عاتية

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الوكيل الاخباري - وجهت مصلحة الأرصاد الجوية في الجزائر تحذيرا للمواطنين خصوصا في المناطق الساحلية.

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وقالت "الأرصاد الجوية" اليوم الثلاثاء، إن رياحا شديدة سرعتها تتعدى 50 كم/س تصل إلى السواحل.


وحسب صحيفة النهار الجزائرية، حذرت الأرصاد من وصول ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار طوال اليوم الثلاثاء.


وأضاف التنبيه أن السواحل المعنية هي مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة، عنابة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، الغزوات، بني صاف، عنابة والقالة.

 

سبوتنيك

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