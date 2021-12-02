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الخميس، 02-12-2021 10:52 ص

الجزائر تشترط جواز التلقيح ضد كورونا لدخول ومغادرة البلاد عبر البحر

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة النقل الجزائرية، اليوم الأربعاء، فرض "الجواز الصحي للتلقيح" ضد كورونا كشرط لدخول ومغادرة البلاد عبر النقل البحري.

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وجاء في بيان للوزارة أنه "عملا بتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، وتبعا للبيان الصادر عن الوزارة الأولى بتاريخ 30 نوفمبر 2021، تعلم وزارة النقل جميع الأفراد الراغبين في السفر عبر النقل البحري، بإقرار الجواز الصحي للتلقيح (إثبات التلقيح)، علاوة على الإجراءات المعمول بها (PCR والاختبار التشخيصي) كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته".


وأضاف البيان أن هذا القرار "سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 6 ديسمبر 2021".

 

روسيا اليوم

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