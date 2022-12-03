السبت 03-12-2022
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السبت، 03-12-2022 09:18 ص

الجزائر تعتزم زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة إلى روسيا

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الوكيل الاخباري- قال عبد النور رابحي والي ولاية الجزائر العاصمة، إن بلاده تعتزم زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة إلى موسكو، وكذلك إقامة رحلات مباشرة إلى بطرسبورغ.

وأضاف الوالي: "أجرينا محادثات مع رئيس إحدى شركات الطيران الروسية بشأن تعزيز الاتصالات الجوية بين الجزائر وموسكو وكذلك مع بطرسبورغ".

وتابع والي العاصمة الجزائرية: "في الوقت الراهن هناك رحلتان أسبوعيا من الجزائر العاصمة إلى موسكو، نريد زيادة هذا العدد، وكذلك إطلاق رحلات مباشرة من الجزائر العاصمة إلى بطرسبورغ".

وأشار إلى أنه في هذه الحالة، سيتمكن المواطنون الروس ليس فقط من زيارة الجزائر، بل واستخدام مطار العاصمة الجزائرية للعبور إلى أوروبا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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